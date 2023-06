Reprodução / Facebook Alexandre Borges lamenta morte do pai, o ator e diretor Tanah Corrêa

O ator Alexandre Borges lamentou a morte do pai, o também ator e diretor teatral Athanazildo Corrêa Neto, mais conhecido como Tanah Corrêa, nesta terça-feira (27).

Borges também agradeceu o apoio que tem recebido dos seguidores. Tanah faleceu aos 82 anos nesta terça, após ser internado na Santa Casa de Santos, no litoral paulista, no último sábado (24). A causa do falecimento não foi revelada.





"Sou grato pelo carinho de todos vocês! Amo você, pai. Muita luz!", compartilhou o artista, acompanhando a mensagem com uma foto dos dois nos bastidores de um trabalho.

Em 2021, Alexandre enfrentou a perda da mãe. Durante uma entrevista no programa Conversa com Bial, ele descreveu como foram os últimos meses ao lado de Rosa Borges. "Ela teve um pequeno infarto que resultou em um AVC, de forma silenciosa. Com o AVC, o Alzheimer se agravou. O diagnóstico veio naquele momento, mas estava no início. Em seguida, veio a pandemia e eu fiquei morando com ela. Foi maravilhoso, colocava Roberto Carlos para ela ouvir, e ela cantava a música toda. Dançávamos juntos", recordou.





