Reprodução/Instagram Preta Gil se apresentou no Festival Tura com a família em São Paulo

A cantora Preta Gil, que enfrenta um tratamento de câncer no instestino, está de volta aos palcos. Ao lado da família, ela participou neste domingo (25), do encerramento do Festival Turá, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Sob o comando de Gilberto Gil, eles apresentaram o show da turnê Nós, A Gente.

Essa é a terceira apresentação da cantora, de 48 anos de idade, desde teve autorização médica para voltar aos palcos. Nos stories do Instagram, ela compartilhou momentos do show, em que foi ovacionada pelo público.



