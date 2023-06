Reprodução / YouTube Valesca Popozuda dá beijão em fã em programa de namoro no Youtube

A cantora Valesca Popozuda causou nas redes sociais ao protagonizar um beijão com uma fã em um vídeo divulgado nas redes sociais. O momento romântico faz parte do quadro "Pedido pra Viagem" do canal de YouTube do influenciador Lucas Selfie, o Selfie Service.

No quadro, Valesca assume o papel de cliente cobiçada por quatro pretendentes, que se apresentam como pratos de comida e ficam escondidos atrás de um balcão. Durante o episódio, um dos participantes é escolhido para trocar um beijo com a cantora.





No início deste mês, Valesca foi flagrada aos beijos com o ator Brenno Leone, de 30 anos, durante as festividades de São João da Thay, evento que reuniu diversas personalidades.





