Reprodução / Instagram Poliana Rocha e Virginia no leilão do Instituto Neymar

Poliana Rocha fez um discurso inusitado durante o leilão do Instituto Neymar Júnior nesta quinta-feira (22). A esposa de Leonardo disse ser uma guerreira por se manter casada com o cantor por 27 anos.

“Sou mãe, esposa, filha, avó, sogra... E sou uma guerreira, gente. Por que guerreira? Porque sou casada há 27 anos com o cantor Leonardo.”, afirmou Poliana.





A afirmação repercutiu nas redes sociais, pois Poliana e Leonardo já estiveram envolvidos em diversos boatos de traição por parte do cantor durante o casamento.

Além disso, as recentes polêmicas da traição de Neymar, anfitrião do evento, fizeram os internautas entenderem o discurso como um conselho indireto para Bruna Biancardi.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.