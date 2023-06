Reprodução/Instagram "As Coleguihas" se separaram em agosto do ano passado

Simaria, ex-integrante da dupla sertaneja "Simone e Simaria", falou durante uma apresentação em um show que compõe as músicas que a irmã, Simone, canta atualmente.

"O que seria do cantor e da música se não fosse o compositor? Não seria nada. Não é verdade, gente? Se não existisse o compositor não existiria música. Então eu vou dizer para vocês que eu não parei de escrever, eu continuo escrevendo músicas lindas, músicas que vocês escutaram…", exaltou ela.

Em agosto do ano passado, as irmãs anunciaram por meio do Instagram, em um comunicado oficial, o fim da dupla. Simone e Simaria já estavam de pausa de shows e viviam em meio de polêmicas e atritos. Hoje, as cantoras seguem em carreira solo, mas o amor e carinho entre as irmãs prevalece.