A atriz Klara Castanho obteve uma importante vitória na Justiça ao ser concedida uma indenização de R$ 50 mil por danos morais em um processo contra a bolsonarista Antonia Fontenelle.

A youtuber, conhecida por ser ex-mulher do diretor de TV Marcos Paulo, havia divulgado e criticado a atriz, que havia entregado uma criança recém-nascida para adoção após ter sido vítima de estupro.





Inicialmente, Klara Castanho não desejava expor publicamente essa situação, conforme previsto em lei. No entanto, ela se viu obrigada a tomar essa atitude após ser exposta por Fontenelle nas redes sociais. A decisão judicial foi proferida pela juíza Flávia Viveiro de Castro, da 2ª Vara Cível da Barra. Vale ressaltar que ainda cabe recurso neste caso.

De acordo com informações de fontes da Justiça reveladas à coluna de Ancelmo Gois, Klara ficou visivelmente abalada durante a audiência, chegando a chorar intensamente quando a live de Fontenelle foi reproduzida. A sentença foi fundamentada na referida live, na ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e na falta de solidariedade por parte da ré.





