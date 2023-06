Reprodução/Instagram João Lee realizou sonho de Rita Lee antes da morte; vídeo

João Lee recordou um momento emocionante com a mãe, Rita Lee. Ele contou que realizou um dos sonhos da matriarca antes da partida.

O filho emoldurou uma arte como capa de um disco com dela e o marido, Roberto de Carvalho. No perfil do Instagram, João mostrou a reação dela com o presente.





"Eu gravei esse vídeo no hospital no começo de maio de 2021 durante a primeira internação da minha mãe. Nesse mesmo período, descobrimos o tumor no pulmão esquerdo dela e também foi quando o primeiro álbum do Classix Remix foi lançado. Foi um mês complicado para mim. Eu não oscilava emocionalmente entre os extremos. Eu vivia os extremos ao mesmo tempo", começou.

"[...] Minha mãe ficou internada por quase 1 mês para exames e início do tratamento. O que nem a gravadora e nem os artistas que participaram sabem, é que muitas reuniões de produção, planejamento e lançamento nas quais participaram foram feitas enquanto eu estava no restaurante do hospital. Esses eram os únicos momentos em que eu me permitia ficar longe da minha mãe. E o restaurante era o único lugar que podia ficar sem máscara e, assim, conseguia disfarçar e manter em segredo onde eu estava", relembrou ele.

Por fim, João comemorou o fato de ter conseguido realizar o sonho de Rita. "Agradeço ao universo por ter me permitido homenagear meus pais enquanto minha mãe ainda estava viva. Abrir mão do controle e ter outras pessoas colocando a mão na sua arte naturalmente gera ansiedade e receio. Ver esses sentimentos sendo transformados em lágrimas, orgulho e êxtase ao ouvirem os remixes masterizados e verem as capas prontas, foi das emoções mais especiais e intensas que senti. Os remixes ajudaram demais nesses momentos difíceis. Ela ouviu músicas e os remixes até seus últimos suspiros. A saudade só aumenta", concluiu ele.

