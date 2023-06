Reprodução/Instagram Cesar Tralli posa com Andréia Sadi e web reage: 'Futuro do JN'

Cesar Tralli decidiu das às boas-vindas pública a Andreia Sadi, que vai estrear no revezamento da apresentação do Jornal Hoje nos finais de semana.

Os jornalistas posaram lado a lado na bancada, trocaram elogios e receberam o apoio dos telespectadores.





"Pensa num dia especial pra mim. Que alegria e que honra ter a Andréia estreando nos plantões de sábado aqui no JH. Jornalista que merece toda minha admiração e respeito. Sou muito fã! Amiga que a vida generosamente me presenteou. Vai que é tua Déia! Arrasa muito", escreveu o marido de Ticiane Pinheiro.





Já a jornalista comentou sobre a nova fase na carreira. "A sorte de poder contar com amigos que a vida dá e o privilégio que é trabalhar com nossos ídolos, com quem a gente admira. Aff que responsa, que nervoso. Amados Jornal Hoje. E, de quebra, o mara do plantão é ficar pertinho", declarou ela.

Nos comentários, os internautas sugeriram um futuro para a dupla. "Melhor seria os dois juntos apresentando o JN", disse uma; "O futuro do Jornal Nacional", comentou outra.

