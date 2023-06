Reprodução/Instagram Yasmin Santo e Ana Sprot se separaram após nove meses





Chegou ao fim o relacionamento entre a cantora Yasmin Santos e a tiktoker Ana Sprot. As duas namoravam há nove meses e a separação foi oficializada em uma publicação nas redes sociais da influenciadora.



"Venho através dessa postagem comunicar que meu relacionamento com a Yasmin acabou. Obrigada por todo carinho que vocês sempre tiveram com a gente. Obrigada por tanto amor. Vivi momentos únicos ao lado dela, momentos que vou levar para minha vida. Obrigada por quem torceu, obrigada por quem estava com a gente nos momentos mais difíceis", afirmou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (21).





Ana afirmou o relato era "um dos comunicados mais tristes" que já fez aos seguidores. "Por amor, a gente também sai de cena. Por amor, prefiro seguir minha jornada sozinha. Por amor, prefiro a felicidade dela acima de tudo. Amor e respeito de ambas as partes nunca faltaram. Só a gente sabe o que vivemos nesses nove meses. Desejo a ela coisas mais lindas desse mundo, que ela encontre luz, amor e que receba o amor de vocês", escreveu.

"Espero que vocês nos entendam e nos dê o amor que a gente precisa agora, sem interrogações, sem ódio, sem rancor, sem nada. Só com amor mesmo, pois foi ele que nos fez escrever essa história linda. Obrigada por tudo e desculpa! Amo vocês e vou amar a Yasmin eternamente", complementou. Até o momento desta publicação, Santos não se pronunciou sobre a separação nas redes sociais.

