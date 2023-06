Reprodução O casal de sobrevivente foi retratado no filme "Titanic"

Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, o executivo-chefe da OceanGate e piloto do submarino que desapareceu no último domingo (18) em um mergulho pelos destroços do Titanic, é descendente de dois passageiros da primeira classe que morreram ndo transatlântico que afundou em 1912. O casal de vítimas ficou famoso e foi reproduzido no filme da tragédia.

Segundo o ''New York Times'', Rush é tataraneta de Isidor Straus e sua esposa, Ida, duas das pessoas mais ricas que estavam à bordo do Titanic. Isidor, que nasceu em 1845, foi coproprietário da loja de departamentos Macy's. A fortuna dele chegaba a 300 mil dólares na época, o que vale 9 milhões de dólares atualmente.



Relatos contam que Ida negou o privilégio dado a mulheres e crianças de entrar no bote salva-vidas primeiro e permaneceu ao lado do marido. O casal estava junto há 40 anos, desde 1871. Eles teriam sido vistos abraçados antes do navio afundar.

A história dos dois foi retratada no filme "Titanic" de 1997, que mostrou um casal que decidiu morrer juntos abraçados na cama, enquanto o navio afundava.