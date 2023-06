reprodução / Twitter Harry Styles é atingido por buquê de flores

Durante o show de terça-feira (20) em Cardiff, País de Gales, Harry Styles foi atingido no rosto com um buquê de flores.

No vídeo postado nas redes sociais, Harry é visto caminhando na passarela do palco quando um buquê é jogado em seu rosto. O cantor leva um susto e leva sua mão até onde o buquê o atingiu.

O momento ocorreu após outros acontecimentos onde cantores foram atingidos durante apresentações. No último domingo (18), Bebe Rexha foi atingida no rosto por um celular, a cantora teve que levar pontos em cima do olho, já Ava Max levou um tapa no rosto enquanto se apresentava na madrugada de quarta-feira (21).