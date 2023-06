Reprodução/ Instagram Mel Maia e MC Daniel postam fotos no mesmo lugar

Mc Daniel e Mel Maia postaram, no Instagram, que estão no mesmo lugar: São Paulo. Isso foi o bastante para os fãs do casal, que terminou recentemente, especular uma possível volta no namoro dos dois.



"MC Daniel veio pra São Paulo, abro o story da Mel Maia, tá em São Paulo tbm vish", escreveu um internauta.



Mc Daniel veio pra São Paulo, abro o story da Mel Maia, tá em São Paulo tbm vish 👀 — GIULIA F🌪RACÃO (@ttdafuraca0) June 20, 2023





Além disso, nesta semana, a atriz e o funkeiro ainda publicaram fotos na mesma academia, o que alimentou ainda mais os rumores de uma possível volta.