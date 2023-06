Reprodução/Instagram "Por trás dos holofotes, a verdadeira essência", diz Kelly sobre críticas





A cantora Kelly Key, desabafou sobre comentários que alguns internautas fizeram da vida pessoal e carreira da artista, que não esteve tão presente no mundo da música, em uma publicação no Instagram, nesta quarta-feira, (20).

"O que você pensa quando ouve falar de mim? Por trás dos holofotes, a verdadeira essência. Esta sou eu! Kelly Key, uma mulher de 40 anos, apaixonada pela vida, pela família e por sua própria jornada. Em 21 anos, construí uma união sólida com meu parceiro.", comentou.

Além disso, Kelly falou do trabalho nas redes sociais, como musa fitness e influenciadora, e também da criação dos filhos."Minha carreira artística de 22 anos me ensinou a persistir, acreditar em mim e seguir meus sonhos! Hoje, como voz inspiradora no universo da saúde, beleza e bem-estar famíliar, compartilho minhas descobertas e conquistas. Ser mãe de três filhos maravilhosos - Suzanna, Vítor e Artur - me trouxe amor incondicional e inspiração diária! Esta é a parte da minha vida, minha história, minha inspiração. Que possamos, juntos, encontrar coragem, felicidade e acreditar que somos capazes de alcançar tudo que desejamos!", finalizou.

Muitos fãs elogiaram as palavras ditas pela cantora nos comentários da publicação. "Inspiração , uma mulher extraordinária!", disse uma fã, "Você é admirável!", falou outra, "Você me inspira, mulher linda guerreira e cheia de luz!", afirmou uma internauta.

Kelly Key já teve grande sucesso na carreira musical. Ela é dona do hit "Sou a Barbie Girl", uma versão em português da música "Barbie Girl". A canção liderou diversas paradas no mundo todo e inclusive o videoclipe, que possui mais de 1 bilhão de visualizações.

Veja o videoclipe da música, na versão brasileira: