Marcos Rosa/TV Globo Boninho também é o diretor do "Big Brother Brasil"

Nesta quarta-feira (21), o nome de Boninho foi um dos mais comentados do Twitter. Isso porque o diretor deixará a direção do reality show, que será produzido em parceria com a Endemol, segundo a assessoria da Globo afirmou ao iG Gente.



A emissora nega que houve alguma situação que teria gerado algum tipo de asfatamento de Boninho. A Globo explica que desde o contrato da produção de "No Limite" foi fechado com a Endemol Shine a saída do diretor do reality show estava prevista.



"Em 2021, quando licenciamos as três novas temporadas de No Limite, já estava previsto em contrato que a Endemol Shine Brasil, produtora parceira da casa em vários projetos, produziria o reality", disse a assessoria da Globo em nota enviada ao iG Gente.



A nova temporada do reality show começará em julho e terá direção de Rodrigo Gianetto.



