Reprodução/Instagram "O principal a gente tem que é a união, a amizade e o amor pela Zoe", diz Duda Nagle





Solteiro desde a separação de Sabrina Sato, o ator Duda Nagle desabafou sobre relação com a ex-mulher, durante entrevista ao programa "Fofocalizando", em um evento em São Paulo.

Segundo o ator, ele disse estar em paz com a apresentadora e preza por um contato melhor para a criação da filha, Zoe, de 4 anos." A gente sempre foi muito próximo e a gente vai continuar sendo muito próximo". "Porque o principal não mudou: a gente tem que cuidar do futuro da Zoe. Claro que a gente tá aprendendo com essa situação nova a todo momento. O principal a gente tem que é a união, a amizade e o amor pela Zoe", afirmou.

O ex-casal esteve por 7 anos juntos. Atualmente, eles demonstram que ainda são amigos e compartilham momentos com a filha pelas redes sociais.



#Exclusivo ! Duda Nagle falou com o nosso querido Fofoquito sobre como está a sua atual relação com Sabrina Sato e se está namorando ou não! 😯 #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/9UrXTuqaNB — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 20, 2023