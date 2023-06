Reprodução/ Globo Ana Maria Braga perde a paciência com especialista

Nesta terça-feira (20), Ana Maria Braga recebeu a designer de interiores Patricia Fernandes para falar de iluminação de ambientes no "Mais Você" e gerou uma polêmica na internet. Isso porque a entrevistada não respondeu as perguntas da apresentadora.



Ana Maria Braga queria saber como iluminar da melhor maneira os ambientes sem a ajuda de um especialista, mas a Patrícia não se aprofundava nas respostas e não explicava como uma pessoa comum poderia comprar a melhor lâmpada para o ambiente.



A apresentadora tinha dúvidas em como ver a quatidade de lúmens de uma lâmpada, já que a especialista afirmou que isso que diferenciava um produto de outro e o quanto ele gastava de energia.



"Quero que você me ensine a comprar uma lâmpada, não com essa coisa toda aqui", reclamou Ana Maria Braga após Patrícia a mostrar uma catálogo que tinha informações sobre a lâmpada.



Após a designer, então, entregar que os números também vinham na caixa do produto, Ana a questionou sobre a quantidade de lúmen ideal para cada ambiente. "Varia muito. Depende do que você quer, depende do ambiente (...) Sempre falo que depende do cliente", respondeu a especialista.



Ana Maria Braga perdeu a paciência e disse: "A maioria da população brasileira não pode ter uma profissional em casa. O que eu estou tentando conversar com você é para cair no popular, no poder de todo mundo (...) O quero saber agora é que se por exemplo entrei em um apartamento, o que faço para deixar minhas luzes mais confortáveis para viver ".



+ Fique por dentro do mundo das celebridades no iG Gente!



Patricia, então, deu exemplos e disse que para uma iluminação geral, para uma cozinha, por exemplo, pode ser de led. "Se quero iluminar a bancada da minha cozinha, coloco uma quantidade acima de 1000 lumens".



Em outro momento, Ana Maria falou como disponibilizava as luzes de LED na casa dela e a especialista a deixou sem graça a falar que teria que ir lá arrumar. "Não estou falando o que você ia fazer, estou falando o que eu fiz", rebateu a apresentadora. Patricia ainda falou que as lâmpadas LED ficam melhores em suportes de alumínio e Ana disse: "Dissou eu já sabia".



A web repercutiu a entrevista:



Ana Maria ta destruindo a perua que não entendeu que nem todo mundo tem condições de fazer um "projeto arquitetônico" pra iluminar a casa. Ana Maria é do povo!! #maisvocê — gserafim (@gserafim4) June 20, 2023





a rainha Ana Maria Braga cheia de ódio dessa especialistakkkkkkk já perdendo a paciência que a mulher não responde a pergunta — maritaca (@apaulinhado70) June 20, 2023









A profissional convidada precisa entender que a Ana Maria fala para o povão. É isso que a Ana tá insistindo. Talvez a moça queira demonstrar tanto conhecimento, que não está conseguindo se comunicar com a audiência do programa. #MaisVoce — Vanessa Gregolin (@VanGregolin) June 20, 2023