Reprodução/Instagram Tierry atualiza estado de saúde após acidente de carro

Tierry usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após sofrer um acidente de carro. O cantor capotou o veículo de um amigo a caminho de um show em Caetanos, interior da Bahia.

O caso aconteceu no domingo (18) em uma estrada de barro e felizmente ninguém se machucou. Segundo ele, houve um problema nos freios do carro.





"Acabei de chegar em São Paulo e recebi muitas mensagens e ligações aqui perguntando se eu estou bem. Eu tô bem, já fiz dois shows depois que aconteceu o acidente, mas graças a Deus não houve nada. Eu fui dirigindo o carro do meu amigo que foi lá pro hotel pra poder ir pro show comigo e o carro faltou freio na curva", disse.

Na sequência, ele deu mais detalhes do acidente. "Eu ainda consegui frear o carro, mas tinha uma ribanceira e o carro passou e capotou. Graças a Deus não tive nada, e já tô aqui em São Paulo. Hoje tem compromisso, fiz show ontem também. Infelizmente a gente acaba passando por dificuldades na estrada, [por conta da] a precariedade, né? Das pistas", relembrou.

Em relação à saúde, o artista contou que já fez apresentações após o ocorrido. "Era uma pista totalmente de barro, mas graças a Deus a gente tá em dia com a oração, Maria passou na frente e não me deixei abalar. Fiz os shows depois fiz outro show ontem também em Jaborandi. Essas coisas infelizmente a gente está suscetível, porque a gente tá na estrada trabalhando. Muita gente passa por isso, não são apenas pessoas públicas. Mas tô com saúde, tô bem graças a Deus", finalizou ele.

