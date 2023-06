Reprodução / Instagram Arthur Aguiar é flagrado em clima de romance com nova namorada

Neste domingo (18), Arthur Aguiar aproveitou o show da renomada banda Jota Quest, em Porto Alegre, ao lado da nova namorada, Jheny Santucci. O casal, que tornou público o relacionamento recentemente, trocou beijos apaixonados ao som dos sucessos da banda.

Desde o término do casamento com Maíra Cardi, Arthur não havia assumido um novo relacionamento. Ao confirmar o namoro com Jheny, ele expressou a gratidão pelo apoio dos fãs: "Este story é para agradecer a todos que estão assistindo, pelas mensagens carinhosas que têm me enviado. Estou muito feliz e ainda mais feliz por ver a felicidade de vocês. Recebi muitas mensagens incríveis, e isso me traz alegria, paz e aquece meu coração".





Arthur e Maíra foram casados por cinco anos e se separaram no ano passado, após uma conturbada relação marcada por traições do artista. O ex-casal tem uma filha, Sophia Cardi, de 4 anos. Atualmente, Maíra está noiva de Thiago Nigro.





