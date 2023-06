Reprodução/Twitter Cambistas causam em fila de show de Taylor Swift e são detidos pela Polícia Civil





As filas de pré-venda para a compra de ingressos do show da diva pop americana Taylor Swift já rendeu problemas para a polícia civil, que nesta segunda-feira, (19), retirou cambistas do local e direcionou mais de 32 vítimas para a delegacia.

A polícia explusou cambistas que não tinham o cartão C6 Bank e quem não conseguia comprovar o titular ou prorpietário da conta bancária e nem o destino final da compra. Além disso, fãs geraram revolta nas filas, acusados de passar na frente dos outros para comprarem os ingressos.

Polícia retirando cambistas de fila de show de Taylor Swift em São Paulo sob aplausos dos fãs.



pic.twitter.com/OpKznQ5gMw — José Norberto Flesch (@jnflesch) June 19, 2023





Mais de 32 suspeitos foram apreendidos pela Polícia Civil e encaminhados a delegacia para prestar depoimento. O deputado federal, Celso Russomanno, estava presente na hora do ocorrido.

Muitos internautas reclamaram da situação e ficaram indignados pelas redes sociais. "Mexer com os fans da Tay é mexer numa caixa de marimbomdo.", disse um, "Todo show internacional é essa palhaçada. E não resolvem nunca...", disse outro.

A empresa que está organizando o evento já recebeu diversas reclamações pela dificuldade no acesso à venda de ingressos e fãs pediram esclarecimentos e providências.