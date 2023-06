Reprodução/Instagram MC Daniel bateu boca com Nego do Borel por boatos de término com Mel Maia

Nego do Borel aproveitou um show em Londres para mandar um indireta para MC Daniel. Os dois se estranharam após o ex-A Fazend a comentar a polêmica de Falcão com Léo Dias.



"Não sou o Daniel que canto 10 minutos e ralo", disse Nego do Borel.



Tudo começou quando o colunista Leo Dias noticiou que, após o suposto fim de namoro com Mel Maia, Daniel curtiu uma foto de uma suposta amante do jogador Casemiro. Borel, então, comentou a publicação com a notícia. "Que isso Léo, está mais rápido do que um foguete", disse ele.

Daniel não gostou do comentário e disse: "Essa notícia é mentira, se fosse você seria verdade, algo co agressão ou de talarico, bem sua cara".