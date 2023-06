Reprodução/Instagram MC Daniel e Mel Maia

Mel Maia e MC Daniel foram vistos malhando na mesma academia nesta segunda-feira (19), mesmo após o fim do relacionamento de 7 meses.

A atriz compartilhou alguns stories em que aparece se exercitando sozinha. No entanto, nos stories do MC Ryan, um vídeo revelou Mel malhando ao lado dele.





Embora Daniel não tenha sido visto ao lado dela, é evidente que eles estavam na mesma academia, pois em stories anteriores, ele também apareceu malhando ao lado de Ryan.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.