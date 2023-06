Reprodução/Instagram Luciana Gimenez

Luciana Gimenez, 53 anos, recordou sobre o acidente de esqui que sofreu no começo do ano em Aspen, nos Estados Unidos. Em entrevista para o Domingo Espetacular, programa da Record, a apresentadora contou os momentos que levaram ao acidente e a sensação de quebrar a perna.

"Eu vacilei, eu ignorei, minha bota estava ruim. Meu filho falou que era para eu ir mais devagar, tentei parar em um lugar que não era para parar. Nunca havia quebrado nada, queria sair esquiando, aí percebi que o pé estava mole.", contou.

Sobre as imagens do pós-operatório, Luciana disse que teve vontade de chorar quando as viu. “Meu sapato não servia, tive que usar o sapato do meu filho, [número] 45. Eu olhava para o meu dedo e falava 'sobe', mas ele não subia. Agora ele sobe, o pé está meio dormente ainda, mas melhor."

Ela relembrou que teve que fazer um pronunciamento, apesar de não gostar de falar sobre a vida: "Eu tive que falar, eu não sou muito de falar sobre a minha vida, mas, se eu não falasse... estava todo mundo falando”.