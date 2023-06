Reprodução/Instagram Larissa Manoela surge com bolsa de R$13 mil em passeio de metrô em Nova York

Larissa Manoela apostou em um look para lá de luxuoso enquanto passeava de metrô por Nova York. A atriz está nos Estados Unidos para finalizar as gravações de um novo filme.

Pelos Stories do Instagram, ela exibiu o look do dia e surpreendeu ao aparecer com uma bolsa avaliada em R$13 mil, da marca Balenciaga.





Todo o estilo era para aproveitar o espetáculo musical 'Aladdin', da Broadway.

Mais cedo, Larissa Manoela apareceu no programa 'Encontro' para mandar um recado para o amigo Jean Paulo Campos.

“Vim aqui para te mandar esse recado especial, porque falar de você é sempre muito especial. Esse amigo talentosíssimo que eu tanto amo e admiro. Você já é um sucesso. Tenho acompanhado há anos sua evolução como pessoa e profissional. Estou sempre aqui torcendo por você! Lindo te ver brilhar na novela. Faça tudo com o maior amor do mundo, estou com muitas saudades”, disse ela.

