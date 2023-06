Reprodução / Getty Images John Goodman surpreende em tapete vermelho após perder 90 kg

O ator John Goodman fez uma rara aparição pública deslumbrante no tapete vermelho durante o Monte Carlo TV Festival 2023. Conhecido por evitar eventos glamorosos de Hollywood, Goodman chamou a atenção pelo impressionante processo de transformação da forma física.

Reconhecido por estrelar sucessos como 'Os Flintstones' (1994) e 'O Grande Lebowski' (1998), Goodman conseguiu perder mais de 90 kg ao longo dos últimos anos. Além de atuar como presidente do júri na atual edição do Monte Carlo TV Festival, Goodman posou sorridente para os fotógrafos que registraram a passagem do ator pelo do evento.





A jornada de transformação física de John Goodman teve início em 2007, quando ele decidiu parar de consumir bebidas alcoólicas. Desde então, ele incorporou uma rotina de exercícios físicos na vida. O ator revelou que se compromete diariamente em fazer entre 10 mil e 12 mil passos, além de utilizar bicicletas e esteiras com regularidade.





