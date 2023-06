Marcelo de Assis Ferrugem

O cantor Ferrugem foi submetido a uma cirurgia de emergência nesta segunda-feira (19) após apresentar dores abdominais e falta de ar. A informação foi compartilhada por Thais Vasconcellos, esposa do artista, por meio do Instagram.

Segundo Thais, Ferrugem já vinha enfrentando desconfortos há algum tempo, mas adiou a cirurgia de vesícula devido à falta de disponibilidade. Após as dores se intensificarem no fim de semana, o cantor foi encaminhado para a emergência, onde foram constatados cálculos na vesícula e um problema na hérnia, resultando na necessidade de intervenção cirúrgica.





Thais relatou ter entrado em contato com o médico da família, que recomendou que Ferrugem buscasse atendimento de emergência. Além dos exames já realizados, foram realizados novos procedimentos para avaliar a situação. Após a cirurgia, Ferrugem já se encontra em recuperação e tem caminhado pelo hospital.

Utilizando o perfil da esposa, o cantor tranquilizou os fãs e expressou gratidão à equipe médica e a Thais pelo apoio durante o procedimento. Ele afirmou que a cirurgia foi um sucesso e agradeceu por todo o encorajamento recebido. Apesar do receio inicial, Ferrugem destacou o papel fundamental de Thais durante todo o processo.





