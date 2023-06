Reprodução/Instagram Bruna Biancardi quebra silêncio sobre acordo no relacionamento com Neymar Jr

Bruna Biancardi se manifestou pela primeira vez sobre a suposta traição de Neymar Jr que deu o que falar nas redes sociais no final de semana.

A modelo compartilhou um print da conversa com Erlan Bastos, que divulgou que o casal tinha um acordo onde o jogador poderia ficar com outras pessoas só que com algumas condições.





Nos Stories do Instagram, a influenciadora negou qualquer acordo. "Da onde você tirou essa merd* que você tá espalhando por aí, meu querido? Acordo do que? Mostra as provas, então! Porque se não mostrar vai levar é um grande processo nas costas", escreveu ela.

No suposto acordo, Neymar não poderia beijar, se relacionar com garotas de programa e fazer sexo sem preservativo.

Reprodução/Instagram Bruna Biancardi





