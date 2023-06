Reprodução/Instagram Maiara assume romance com cantor

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, assumiu nas redes sociais seu novo relacionamento com o também cantor Matheus Gabriel. Por meio de seus stories no Instagram, neste domingo (18), a sertaneja publicou um vídeo no qual aparece em um momento carinhoso com o artista enquanto faziam um passeio de carro.

No vídeo, ela aparece arrumada com um grande sorriso no rosto, enquanto mostra o amado dando uma “mordida” em sua mão e ela retribui com um beijo.

As suspeitas sobre um romance entre os dois surgiram quando eles compartilharam imagens de um jantar romântico no mesmo local no Dia dos Namorados, dando a entender que estavam juntos.

Reprodução/Instagram - 18/06/2023 Maiara e Matheus Gabriel

O novo romance surge após várias idas e vindas de Maiara com o ex-namorado, o também sertanejo Fernando Zor, indicando que a irmã de Maraisa deu um passo à frente.

Reprodução/Instagram Cantora deixa comentários "quente" em foto do amado

