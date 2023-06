Divulgação Ludmilla e Emilia

A cantora Ludmilla, que está em viagem pela Europa acompanhando shows da turnê “Renaissance”, da Beyoncé, usou as redes sociais neste domingo (18) para desabafar sobre sua música “No Se Ve”, em parceria com a cantora argentina Emilia, estar alcançando bons números em outros países da América Latina, menos no Brasil.

No Twitter, a funkeira compartilhou os números de reproduções da faixa no Spotify em países como Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai e até na Espanha (em 20º lugar), porém, o Brasil não aparece.

“Hoje me peguei vendo números e mensagens a respeito do sucesso do meu feat com a Emilia, ‘No se Ve’, pelo mundo e por mais que a gente trabalhe isso no dia a dia, parece que está faltando algo, e está! Ver o meu país nessas estatísticas. Fico feliz e orgulhosa, a galera aqui de fora fazendo questão do nosso som, cantado na minha língua, isso é enorme, mas o sentimento é de como comemorar um gol e não achar o meu time”, desabafou Ludmilla no Twitter.

Ela continuou: “’No se ve’ tem voado tão alto e me levado pra tantas oportunidades, tô animada… espero que vocês aproveitem esse movimento com a gente e deem muito stream aí no Brasil também pra comemorarmos juntos”, completou ela.

Lançada a pouco mais de um mês, no Brasil a música ainda não apresentou um bom desempenho – não ficando nem entre as 200.

