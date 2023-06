Reprodução/Instagram Ludmilla compra vestido semelhante ao de Beyoncé

Ludmilla, que iniciou sua carreira usando o nome artístico de “MC Beyoncé” ficou empolgada ao ser notada pela diva pop enquanto assistia mais um de seus shows da Renaissance Tour, em Amsterdã, na Holanda, neste sábado (17).

A razão para ter atraído a atenção da musa foi o figurino escolhido pela funkeira, idêntico ao usado pela cantora norte-americana em uma das apresentações.

“Show da Bey com o vestido da Bey!”, escreveu ela em uma publicação no Instagram, mostrando suas fotos com o vestido colorido antes de entrar no estádio. Quando foi notada pela artista, a brasileira não se conteve e compartilhou no Twitter. "A Bey acabou de apontar pra mim por causa do vestido!"

A BEY ACABOU DE APONTAR PRA MIM POR CAUSA DO VESTIDO 😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️ — LUDMILLA (@Ludmilla) June 17, 2023

A roupa original foi produzida pelo estilista David Koma especialmente para Beyoncé e conta com uma estampa holográfica. O modelo similar, adquirido por Ludmilla, custa 2,15 mil libras (aproximadamente R$ 13 mil).