Reprodução Nudes: galã de 'Terra e Paixão' revela estar recebendo fotos dos fãs

O ator Amaury Lorenzo, no ar em "Terra em Paixão" como Ramiro, está vivendo uma fase de muita atenção do público telespectador. Em entrevista publicada nesta sexta-feira (16) na coluna de Patrícia Kogut, de O Globo, o galã relatou estar recendo nudes dos seguidores.

Bailarino desde os 15 anos, o artista conta que a vida mudou completamenta após integrar o elenco da novela das nove.

"A minha vida virou de cabeça para baixo desde o início da novela, mas no bom sentido. Estou achando maravilhoso. As pessoas me mandam mensagens carinhosas, muitos nudes e convites para aniversários, casamentos e até batizado".

Apesar da animosidade dos fãs, Amaury conta que fica reflexivo com os convites, já que o personagem é um vilão. "Eu fico numa saia justa, porque penso que o Ramiro é um assassino. Tudo bem que ele é um brasileiro. Ele não mata por matar. Ele cumpre as ordens do patrão porque tem que colocar comida na mesa".

Na trama da Globo, o personagem de Amaury vive um romance secreto com Kelvin (Diego Martins). A relação do casal vem chamando atenção após abordar temas envolvendo machismo e homofobia nas áreas rurais.

"Chorei muito quando soube que haveria essa discussão. Trabalho há 15 anos dando aula de teatro para jovens em situação de vulnerabilidade social no Rio de Janeiro, incluindo pessoas LGBTQIA+. Meus alunos têm dito que é superinteressante me ver na TV abordando temas sobre os quais a gente já dialogava dentro da sala de aula. Isso é motivo de orgulho para mim. O Ramiro está se desconstruindo. E isso lança um farol para pessoas que, assim como ele, querem se desconstruir, apesar de terem tido uma educação homofóbica, machista e violenta", refletiu o ator.

Ao contrário do personagem Ramiro, Amaury está solteiro e desviando de novos romances no momento.

"Eu não tenho tempo para beijar na boca. Quando eu estou com alguém, gosto de me dedicar de verdade. E a minha prioridade no momento é dormir e acordar pensando no Ramiro e no Kelvinho. É uma oportunidade única que eu recebi. É muito difícil construir uma carreira sendo um ator preto e brasileiro. Eu quero focar completamente nisso, até porque eu tenho consciência de que sou um farol para outras pessoas".