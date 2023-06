Reprodução/Instagram O casal viajou para a Croácia na companhia de Anitta e Juliette





Após a volta do casamento de Lexa e Guimê, o cantor compartilhou com fãs um carrossel de fotos com a amada durante a viagem que estão fazendo na Croácia, junto a Juliette e Anitta. Os dois apareceram curtindo um passeio de barco com as amigas.

Na publicação, vários seguidores comemoraram o retorno do casal. "Muito bom ver o casal novamente", comentou um, "Feliz por ver vocês juntos novamente!", disse outro.

Há alguns dias atrás, Lexa anunciou que reatou o casamento com Guimê pelas redes sociais. "Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, oito anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica", afirmou ela. "Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui... Na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. Guimê, te amo", disse ela.





Lexa terminou com Guimê após a explusão do cantor do BBB23, por ter assediado a participante Dania Mendez durante o programa.

Relembre o ocorrido: