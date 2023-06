Reprodução/Instagram Filha de Flávia Alessandra parabeniza a irmã, filha de Renata Sorrah

Nesta sexta-feira (16), Giulia Costa usou as redes sociais para parabenizar a irmã, Mariana Sochaczewski. As duas são filhas do ator e diretor Marcos Paulo, morto em 2012 vítima de complicações do câncer.

A filha de Flávia Alessandra emocionou ao se declarar para a irmã, que é filha de Renata Sorrah. No texto, a mais nova comentou sobre a relação das duas e a conexão com o pai.





"Dia do maior pedaço do papai em mim. Obrigada por compartilhar histórias de vocês comigo e me fazer viver um pouquinho mais com ele. Obrigada por ser a irmã mais velha que puxa minha orelha quando necessário e que me mostra que eu sempre mereço mais do que eu penso… Obrigada por me dar os melhores sobrinhos dos universos!", escreveu ela.

A cineasta também revelou os apelidos carinhosos da mais velha. "Feliz vida, hermana, te desejo viagens, dias de sol, corpo salgado, dias offline, cachacinhas, Salvadormeuamô e tudo que você ama e merece… Te amo infinitos, Mary", concluiu.

