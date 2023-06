Reprodução/Instagram Seguidores detonam a dançarina no Instagram





A influenciadora Thais Carla foi mais uma vez criticada pelos internautas no último vídeo em que aparece rebolando de biquíni, ao som do hit "Ta OK", de Kevin O Chris, no Instagram. Ela não deixou nada para trás e se posicionou diante dos comentários feitos, nesta quinta-feira, (15).

No vídeo, Thais apareceu de biquíni cavado e com uma camista da seleção brasileira na praia, onde faz a coreografia da dança da música do momento. Muitos seguidores fizeram comentários maldosos e criticaram a dança e a condição física da influenciadora. "Podem falar o que quiser, mas que ela não sabe dançar não é mentira.", comentou um, "E conseguiu respirar fora d’água?", disse outro.





A criadora de conteúdo digital, que é conhecida pelos movimentos de gordofobia no país, não permaneceu calada e se posicionou: “Eu processo muita gente, eu não dou voz, eu vou lá quietinha com a advogada, ganho meu dinheiro e tenho meu processo ganhado. E é sobre isso. Até surgiu agora, da pessoa que não posso falar o nome, e eu fui a primeira no Brasil a processar por gordofobia, e que ganhou por primeira estância .", respondeu ela.

Thais Carla produz vídeos no Instagram e no Tiktok de dança, moda, cultura e entretenimento e já foi diversas vezes alvo de críticas e comentários gordofóbicos. Ela é casada com Israel Dias e é mãe de duas meninas, Maria Clara e Eva.