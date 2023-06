Reprodução/Instagram Preta Gil marca presença em lançamento de série da família Gil

Nesta quinta-feira (15), Preta Gil fez companhia para o pai, Gilberto Gil, e a madrasta, Flora Gil, no lançamento da série 'Viajando com os Gil'.

A segunda temporada acompanha a família, com quase 40 pessoas, durante a turnê 'Nós, a Gente', pela Europa. Além do trio, outros membros estiveram presentes no evento no Rio.





Nara Gil, João Gil, Pedro Gil, Gabriel Gil, Lucas Gil, Francisco Gil, Bem Gil, Bento Gil, Flor Gil e Mariá Pinkusfeld, posaram juntos para a imprensa.

Na temporada anterior, que se chamava 'Em Casa com os Gil', exibiu a dinâmica da família por 15 dias na Região Serrana do Rio.

