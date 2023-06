Reprodução/Instagram Nasceu! Lipe Ribeiro e Dessa Castorino anunciam a chegada do filho, Dom

Dom está entre nós! Nesta quinta-feira (15) Lipe Ribeiro e Dessa Castorino anunciaram o nascimento do primeiro filho. A notícia foi divulgada no perfil do Instagram do casal.

Nesta tarde, o ex-De Férias com o Ex compartilhou uma foto com as mãos do casal e do recém-nascido divulgando a chegada dele.

"Entendi o real sentido da vida nas últimas horas, bem-vindo meu moleque, nosso Dom", escreveu ele.

Na sequência, o influenciador postou uma selfie com a namorada e deu mais detalhes sobre o parto.

"Foi tudo mais que perfeito, ele veio mega saudável e já tá aqui com a gente! Acabados de sair da sala de parto, choramos horrores e estamos indo pro quarto já já! Não vamos ficar fazendo mistério não, vamos mostrar tudo para vocês, como eu tinha prometido", garantiu.

Reprodução/Instagram Lipe Ribeiro e Dessa Castorino













