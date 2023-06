Reprodução/Instagram Preta Gil comenta repercussão de vídeo contra gordofobia

Preta Gil apareceu nas redes sociais para celebrar a repercussão positiva do vídeo que fez contra a gordofobia.

Em meio ao tratamento conta um câncer, a cantora foi direta ao rebater os elogios pela perda de peso durante o processo.





"Fiquei feliz com a repercussão do meu vídeo sobre gordofobia, porque é sobre isso. E [tem]muita gente, muita gente que pensa como eu e entende a complexidade e a gravidade desses comentários gordofóbicos", comentou ela nos Stories do Instagram.

Na sequência, a artista refletiu sobre a viralização do vídeo. "Isso me dá uma sensação muito real de que estamos evoluindo apesar de ainda existirem pessoas com a mente atrasada. Mas quando eu recebo essa enxurrada de empatia eu vejo que a gente está evoluindo", concluiu.

