Campanha da Secom

Em 2019, o governo de Jair Bolsonaro desembolsou R$ 449 mil para contratar dez influenciadoras que participariam de uma campanha da Secom sobre violência contra a mulher. As famosas publicariam Instagram Stories, que na época, duravam 15 segundos. As informações foram obtidas do colunista do Metrópoles Guilherme Amado, através da Lei de Acesso à Informação.