Reprodução/Instagram Patrícia Poeta posa ao lado do filho e ganha comentário de Manoel Soares

Patrícia Poeta usou as redes sociais para fazer uma declaração ao filho, Felipe, e um detalhe chamou a atenção dos seguidores.

O menino mora fora em Nova York, onde trabalha como DJ e produtor musical. Em São Paulo, ele foi paparicado pela matriarca.





"Eu e meu filhão. Cada segundo com ele é muito especial. Te amo", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Quem fez questão de comentar o post foi Manoel Soares, parceiro de Patrícia no programa 'Encontro'. Diminuindo os rumores de uma briga entre os dois nos bastidores, ele escreveu: "Sou fã desse menino".

Felipe é fruto do relacionamento de Patrícia Poeta com o jornalista, Amauri Soares, com quem ficou de 2001 a 2017.

