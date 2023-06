Reprodução/Instagram Claudia Raia abre as portas da casa e mostra o quartinho de Luca

Nesta quarta-feira (14), Claudia Raia resolveu matar a curiosidade dos seguidores ao mostrar cada detalhe do quarto do filho, Luca.

A atriz explicou que escolheu "animais em extinção" como tema para decoração do cômodo. Ela e o marido, Jarbas Homem de Mello apostaram em tons marrom, verde e branco para as paredes, móveis e decoração.





Os detalhes do ambiente contam com papel de parede com árvores e quadros de animais e pelúcias.

O bom gosto de Claudia e Jarbas chamou a atenção dos internautas: "Quarto lindíssimo", comentou um; "Apaixonada! Que lindo cada detalhe", elogiou outra; "Coisa mais linda digno de um lindo príncipe", declarou uma terceira.

