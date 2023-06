Reprodução Arthur Aguiar se pronuncia pela 1ª vez após assumir romance: 'Em paz'

O ator Arthur Aguiar está vivendo uma paixão novamente. Nesta quarta-feira (14), o ex-BBB se pronunciou pela primeira vez desde que assumiu o relacionamento sério com a empresária Jheny Santucci. Arthur Aguiar se separou de Maíra Cardi em 2022, o ex-casal é pai de Sophia, de 4 anos.

Nos Stories do Instagram, Arthur agradeceu o apoio dos seguidores e descreveu como está sendo a nova fase amorosa.

"Esse story é para agradecer você que está me assistindo, por todas as mensagens que você tá me mandando, de carinho. Estou muito feliz, feliz que vocês estão felizes. Realmente recebi muitas mensagens legais, e isso me deixa feliz, me deixa em paz, me aquece o coração", iniciou.

Embora não seja famosa, Jheny Santucci já coleciona 90 mil seguidores no Instagram. Assim como Arthur Aguiar, a ex-mulher Maíra Cardi também se encontra em um novo romance, com o influenciador e empresário Thiago Nigro, do canal Primo Rico.

"Obrigada a cada um de vocês que gastou um pouco do seu tempo pra me mandar uma mensagem de carinho, de felicidade, de coisas boas. Muito obrigada mesmo", completou os agradecimentos.

Separado de Maíra desde 2022, Arthur Aguiar contou aos fãs como tem sido a adaptação da herdeira Sophia.

"Está só entendendo agora. Agora que ela entende que tem a casa do papai e a casa da mamãe. Sempre que ela está comigo eu quero que ela tenha certeza que eu sou dela. Não só com mulher, mas com trabalho, amizades", afirmou.