Reprodução/Instagram MC Daniel comenta live de Mel Maia após término e gera discussão na web

Parece que o término entre MC Daniel e Mel Maia terminou de forma amigável. Após curtir a foto da ex-namorada em apenas trinta segundos, o cantor se fez presente em uma live dela.

A atriz resolveu mostrar o treino pesado desta terça-feira (13) para os seguidores. "Internet: caos. Eu:", escreveu ela na legenda com um emoji de bicicleta.





No ao vivo, o funkeiro comentou: "Internet não tá mais caos confia".

A interação fez os internautas questionarem a veracidade do término e a forma amigável como eles se separaram. "Esse povo não bota vírgula, as frases ficam com duplo sentido, que nervoso", disse uma; "Nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o término, então acho que ainda estão juntos", comentou outra.





No mesmo tempo, Daniel compartilhou uma sequência de Stories pedindo desculpas a Mel, aos fãs, a família dos dois e a Léo Dias. Segundo o cantor, ele passou por acompanhamento psicológico e está bem melhor.

