Reprodução Apresentadora é afastada da GloboNews após criticar e revelar bastidor

A apresentadora da GloboNews Cecília Flesch foi afastada do ofício após ter participado de entrevista para um podcast. O motivo da punição da Globo teria sido por Cecília Flesch ter criticado a emissora e detalhado dinâmicas polêmicas dos bastidores. A bancada do programa "Em Ponto" foi entregue a jornalista Bete Pacheco nesta terça-feira (13).

A punição da Globo acontece um dia após a entrevista de Cecília Flesch repercutir na mídia. A participação no podcast "É Noia Minha?", de Camila Fremder, no Spotify, foi realizada em abril. A informação é do colunista Gabriel Oliveira, do TV Pop.

Na conversa, a apresentadora crítica a linha editorial da emissora. "Tá um saco, a GloboNews só tem política e economia, economia e política, política e economia".

Além disso, ela revelou que se entretêm durante as três horas de programa ao vivo jogando em aplicativos de celular. "Se vocês já me viram fazendo uma pergunta no jornal, eu estava jogando TwoDots dois segundos antes", entregou.

A apresentadora também contou que ela e alguns colegas apelidaram a emissora de "Rivonews", fazendo referência ao medicamento controlado Rivotril, usado para tratar ansiedade.

"Não tem como fugir da realidade. E como a gente foge da realidade? Se medicando", disse durante a conversa.

Cecília é funcionária da Globo há 18 anos e já passou por diversos cargos, como produtora, editora e repórter. Ela assumiu a bancada do "Em Pauta" em julho de 2022.