Reprodução/NewYorkPost Brad Pitt e Geena Davis viveram par romântico no filme "Thelma & Louise", em 1991





O ator americano Brad Pitt, ex-marido de Angelina Jolie e Jennifer Aniston, gravou o filme "Thelma & Louise", ao lado de Geena Davis, com quem já teve um romance escondido durante as gravações da obra.

Segundo o ator e amigo do astro Jason Priestely, o qual morou um período com ele, Brad costumava sair escondido com a namorada.

Durante uma entrevista para a revista W, o americano elogiou a atriz e relembrou momentos que passaram juntos nas gravações. “Geena era tão doce, gentil e delicada. Aquela cena de amor, eu acho, durou dois dias de filmagem. Ela cuidou de mim", disse ele. Geena, na época, tinha 35 anos e Pitt, 28.

Reprodução/RollingStone Geena e Susan em "Thelma & Louise"

O filme foi lançado em 1991, ano em que Brad vivia o personagem D.J e Geena interpretava Thelma. A história se passa quando duas amigas Thelma e Louise (Susan Saradon) decidem partir para uma aventura, mas acabam fugindo da polícia e tentam escapar dos crimes que cometeram.