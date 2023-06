Reprodução/Instagram Mari Bridi ironiza Dia dos Namorados

Nesta segunda-feira (12), Mari Bridi apareceu nas redes sociais para comentar o primeiro Dia dos Namorados após o fim do casamento com Rafael Cardoso.

Pelos Stories do Instagram, a atriz ironizou a data especial para os casais e se divertiu.





"Feliz Dia dos Namorados, comunidade solteira que vai ter que passar o dia inteiro vendo declaração de amor de casais super felizes aqui no Instagram, enquanto você está em casa sozinho. Viva!", disse ela no vídeo.

A artista ainda falou sobre a parte boa de se estar solteira. "Pensando pelo lado positivo, a gente não gasta nem com presentes, nem em horas na fila de restaurantes para comer fondue", brincou.

