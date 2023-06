Reprodução/ Globo Namorada de Supla, Nathalia Mastrobiso, revela primeiro encontro inusitado

No último sábado (10), Supla e a namorada, Nathalia Mastrobiso, estiveram no especial do Dia dos Namorados do "Altas Horas". No programa, a jovem de 26 anos contou como conheceu o artista de 56 anos.

“Sempre fui fã dele, assisti à Casa dos Artistas [reality do SBT, que o cantor participou]. Eu era criança...”, brincou e fez a plateia rir.

Supla ficou sem graça com a declaração e Serginho Groisman alivou o clima: “No problem [sem problemas, em inglês]” , disse o apresentador.O roqueiro participou da Casa dos Artistas em 2001, com 34 anos. Nessa época, quando Nathalia tinha apenas 4 anos de idade.

“Eu falava que era a Barbara Paz”, recordou ela, relembrando do romance que Supla teve com a atriz.

Em seguida, ela contou como foi primeiro encontro do casal. Segundo Nathália, ela já era fã dele e deu sorte de conhecê-lo por acaso em uma loja de conveniência de um posto de gasolina no Centro de São Paulo.

“Estava na casa de uma amiga e a gente resolveu ir ao posto [de gasolina] para comprar um doce, alguma coisa para comer. Minha amiga é stylist, reparou em uma moto que estava passando e curtiu. Eu estava na minha. Quando chegamos ao posto, ela começou a reparar nele, que estava de capacete, máscara, óculos e disse: ‘Acho que é o Supla’. A gente chegou a puxar assunto com ele, mas estávamos sem celular, então não deu para tirar foto nem nada”, iniciou.

“Depois, mandei uma mensagem no Instagram e ele respondeu: ‘Sexta-feira te chamo para a gente fazer alguma coisa’. Chegou sexta-feira, ele me chamou, mas eu nem botei muita fé, né... Me achou na rua...”, contou ela, para o divertimento da plateia. “Mas a gente se encantou e não se desgrudou mais”, continuou.



Supla completou: “E foi pela internet mesmo, porque se ela não tivesse mandado a mensagem não teria acontecido nada. Até que o ‘Instragado’ ajudou”.

