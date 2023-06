Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso faz outra tatuagem em homenagem a Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso, de 41 anos, provou mais uma vez seu amor pela mulher, Giovanna Ewbank, de 36. O ator fez uma nova tatuagem em homenagem à amada e mostrou o resultado no Instagram, neste sábado (10). No desenho, a apresentadora aparece usando uma espécie de touca ninja, exibindo apenas a região dos olhos.

Os internautas, claro, opinaram sobre a arte. "Que linda. Ficou perfeita", comentou um. "Incrível", reagiu outro. "Parece muito a Camila Queiroz. De qualquer forma está linda", disse uma terceira pessoa.

Além dessa, Bruno tem mais duas tatuagens em homenagem à amada: um olho azul, em referência ao da apresentadora, na panturrilha, e um desenho dela seminua, de costas, segurando uma garrafa, no antebraço.



Os dois estão juntos há quase 15 anos e são papais de três filhos.

