Reprodução/ Instagram Michael B Jordan demonstra interesse em ex-BBB Gleice Damasceno

A campeã do "BBB 18" Gleici Damasceno agitou a internet nesta sexta-feira (9). Isso porque a ex-BBB teve fotos curtidas por Michael B. Jordan. O ator norte-americano deu like em uma foto em que ela aparece de biquíni tomando sol e em outra em que ela mostra a produção para a participação do programa "Altas Horas" da TV Globo.

As curtidas repercutiram na web e fãs comentaram. "Meta de vida abrir o Instagram e ter 2 likes dele", disse um. Outro ainda escreveu: "Se eu fosse a Gleici, já estaria iludida, pensando no meu vestido de noiva".

A ex-sister, porém, não comentou os likes. Ela só fez questão de deixar claro no Instagram que continua solteira. "As gostosas também ficam solteiras", disse ela em resposta à uma pergunta de um fã sobre a vida amorosa da ex-BBB.

