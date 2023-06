Reprodução/Instagram Brunna Gonçalves posta vídeo comendo carne crua e divide opiniões na web

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves dividiu opiniões na web após publicar um vídeo comendo carne crua temperada. "Eu amo carne crua e temperada. Só a carne, sem nada. Muito bom", afirmou ela. Mais tarde, Brunna ainda publicou um vídeo oferecendo para a cantora Ludmilla, com quem é casada, e para uma amiga das duas.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

A publicação dividiu opiniões na web. "O que me choca mais é que: é uma pessoa que tem fácil acesso à informação e, com certeza, deve saber o quão perigoso isso é. O risco de uma infecção, meu Deus, e ainda influenciando outras pessoas... Está tudo errado", criticou uma internauta. "Nojo", disse mais uma.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Houve também quem defendesse o hábito. "As pessoas não sabem o que é steak tartare, não? Carpaccio? Infecção alimentar surge de manipulação de alimentos de maneira inadequada", pontuou um usuário. "Ué mas existem diversos pratos culinários com carne crua", apontou outro.



Após ver a repercussão do post, Brunna apareceu dando risada nos Stories. "O que está acontecendo que meu vídeo comendo carne está saindo em todos os lugares? Não estou acreditando nisso", comentou ela, bem-humorada.

🚨VEJA: Brunna Gonçalves revela comer carne crua, prática que pode acarretar em infecção alimentar, urinária e diarréias. 😳 pic.twitter.com/yauOptPTsZ — PopOnze (@PopOnze) June 9, 2023

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.