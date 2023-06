Reprodução/Instagram - 09.06.2023 Adriane Galisteu curtiu praia no Rio de Janeiro





Nesta sexta-feira (9), Adriane Galisteu fez uma publicação nas redes sociais para relembrar um dia de praia em família, no Rio de Janeiro. A apresentadora posou com um biquíni vermelho fio-dental na ocasião e reuniu elogios de internautas nos comentários.

"Sempre seguindo o sol", escreveu na legenda da postagem. Os cliques mostram Galisteu com o marido, Alexandre Iódice, o filho, Vittorio Galisteu, e a modelo brasileira Juliana Nalu, conhecida pelo relacionamento com o cantor norte-americano Kanye West.





Nos cliques em que destaca o biquíni, Adriane mostra alguns acessórios que usou para compor o visual, como um óculos de sol verde e colares. A paisagem da praia no Rio aparece em destaque ao fundo.

"Linda", elogiaram a influenciadora Andressa Suita e a nutricionista Andrea Santa Rosa Garcia, esposa de Márcio Garcia. "Belíssima", comentou um internauta. "Arrasou nas fotos", pontuou outro. "Que maravilhosa", escreveu mais um.





