Jogador, ex de Mel Maia, nega ser pivô de término com MC Daniel

Nesta quinta-feira (08), o jogador de futebol João Pedro, ex-namorado de Mel Maia, foi relacionado ao suposto término da atriz com MC Daniel. O atleta, no entanto, negou que seja o pivô do fim do namoro.

Ele, que é atacante do Watford, clube da EFL Championship, está de volta ao Brasil para uma temporada de férias. Uma notícia de Léo Dias apontou que a presença do atleta no país teria causado ciúmes em MC Daniel.



Mas, João Pedro desmentiu a informação ao comentar no perfil do Instagram @segueacami sobre o assunto. "Não tenho nada a ver não, MENTIRA!", escreveu o jogador.

